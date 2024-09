La policía de Calera usa lectores de matrículas para ayudar a realizar un arresto

23 de septiembre de 2024 – CONDADO DE SHELBY, Alabama – Agencias.

Los oficiales de policía de Calera realizaron un arresto, después de usar cámaras con lectores de matrículas, para ayudar a encontrar a un hombre que, según dicen, irrumpió en una casa y robó un automóvil.

Los oficiales dicen que esto terminó siendo un caso loco, después que el sospechoso intentó golpear sus patrullas en un intento de escapar.

Tan pronto como recibieron información sobre el sospechoso y el vehículo robado, comenzaron a usar sus cámaras con lectores de matrículas para localizarlo.

Los oficiales de Calera, con la ayuda de la Oficina del Sheriff del Condado de Shelby, dicen que encontraron al hombre que luego se negó a detenerse y se estrelló contra las patrullas de los oficiales causando daños importantes.

La policía dice que el sospechoso intentó huir, pero fue arrestado por los oficiales. Algunos oficiales y el sospechoso resultaron heridos en la pelea para someterlo.

El jefe Hyche dice que está orgulloso de sus oficiales, por sus esfuerzos policiales proactivos.

“Tenemos que recordar que no solo estamos responsabilizando a las personas, no solo estamos persiguiendo al malhechor, estamos protegiendo a las víctimas potenciales. Las víctimas de este crimen merecían protección. Merecían recuperar su auto y también debemos sacar de la calle a las personas que están haciendo este tipo de cosas, para que no le suceda a otra persona”.

El sospechoso enfrenta cargos por agresión grave, intento de eludir la ley, resistencia al arresto, robo de propiedad y mucho más.