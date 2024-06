La policía de Northport investiga una serie de robos de vehículos

12 de junio de 2024 – NORTHPORT, Alabama – Agencias.

Los sospechosos acusados ​​de forzar vehículos, están al acecho en Northport. Las autoridades dicen que los robos ocurrieron mucho después de la medianoche del lunes y que no afectaron solo a un vecindario. La policía de Northport dice que un total de cuatro vecindarios fueron atacados el lunes por la mañana, desde alrededor de la 1 a.m. hasta alrededor de las 5 a.m.

Highland Park, cerca de la autopista 43 norte, fue una de las áreas que estuvo entre los robos. La policía dice que dos sospechosos recorrieron varios vecindarios, abrieron las puertas de los autos y se llevaron todo lo que pudieron encontrar. Algunos de los bienes robados incluían armas.

“Un vehículo que tenía un par de personas dentro iba de un auto a otro, tirando de las manijas de las puertas, todos los vehículos que entraron donde se sacaron las armas estaban desbloqueados, según tengo entendido. Recibimos información de que habían estado en la ciudad de Northport y tenemos esos informes archivados para las armas y, como dije, hemos recuperado cuatro de las cinco armas que fueron reportadas como robadas”, dijo el asistente de Northport, el jefe de policía Keith Carpenter.

Carpenter dice que saben quién es el responsable, porque los dos sospechosos se encuentran actualmente en una cárcel en Kentucky y supuestamente hacen exactamente lo mismo.