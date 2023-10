Las agencias del condado de Jefferson recibieron $800,000 para mejorar las respuestas a la violencia doméstica

5 de octubre de 2023 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

La Oficina sobre Violencia del Departamento de Justicia Against Women, ha otorgado a One Place Metro Alabama Family Justice Center (One Place) $800,000 para apoyar su misión como proveedor de servicios integrales para víctimas de violencia doméstica y sexual en el condado de Jefferson.

La Coalición de Intereses Hispanos de Alabama (¡HICA!) y el Departamento de Salud del Condado de Jefferson (JCDH) se asociaron con One Place en su solicitud para mejorar los servicios a los sobrevivientes de violencia doméstica en el Condado de Jefferson. El premio llega a One Place a través del programa de subvenciones para Mejorar las Respuestas de Justicia Penal de OVW.

La aplicación colaborativa desarrollada por One Place, ¡HICA! y JCDH aborda barreras clave para las víctimas de violencia que buscan asistencia, así como importantes factores de riesgo que se correlacionan con un mayor riesgo de homicidio para las víctimas de violencia doméstica.

A través de la subvención de OVW, ¡HICA! brindará servicios legales a sobrevivientes de violencia doméstica, quienes podrían dudar en buscar ayuda debido a barreras idiomáticas o culturales. Asimismo, la JCDH garantizará la prestación de servicios de enfermería especializados a las víctimas de estrangulamiento.