Las trabajadoras latinas son las más afectadas por la brecha salarial en Estados Unidos

5 de octubre de 2023 – Los Ángeles – EFE.

Las trabajadoras latinas enfrentaron la mayor brecha salarial en Estados Unidos en 2022, reveló este jueves un estudio del Center for American Progress (CAP), mientras se celebra el Día de la Igualdad Salarial para las Latinas.

El estudio encontró que las latinas ganan 52 centavos de salario por cada dólar que gana un hombre blanco no hispano.

La brecha es menor cuando se compara a las latinas que trabajan tiempo completo (36 horas o más) con los hombres blancos: ellas ganan 57 centavos por cada dólar que ganan ellos.

Aun así las latinas tienen la brecha más grande entre todas las mujeres que trabajan tiempo completo, que ganan en promedio 84 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco.

Las afroamericanas que trabajan tiempo completo ganan 69 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco.

Sara Estep, directora asociada de la Iniciativa de Mujeres de CAP, explicó en un comunicado que tras 40 años de carrera una latina pierde 1,2 millones debido a esta brecha salarial.

Las latinas con un título profesional podrían perder casi 2,5 millones a lo largo de su carrera debido a la brecha salarial, según un análisis de National Women’s Law Center (NWLC).

Estep hizo un llamado para que se use este Día de la Igualdad Salarial para las Latinas para presionar para que el Congreso saque adelante leyes que ayuden a cerrar esta brecha, como la Paycheck Fairness Act 2023 y The Raise the Wage Act of 2023, que aumentarían el salario mínimo federal.

“Aprobar estos proyectos de ley contribuiría en gran medida a ayudar a las mujeres de color, pero especialmente a las latinas, a cerrar la brecha salarial”, enfatizó la activista.

Este año, el Día de la Igualdad Salarial para las Latinas se adelantó para el 5 de octubre, casi dos meses antes de la designación del año pasado (8 de diciembre) para incluir los llamados y actividades en la celebración del Mes de la Herencia Hispana.