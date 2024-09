Linkin Park culmina su regreso en el O2 de Londres

24 de septiembre de 2024 – Londres – EFE.

La icónica banda de Nu Metal estadounidense celebró su exitoso pasado y mostró su futuro con la voz de Emily Armstrong ante los fans británicos, siete años después.

El O2 de Londres, repleto de público, se rindió al regreso de Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix y la nueva vocalista Armstrong, durante el resurgimiento de Linkin Park ante quienes los vieron por última vez.

Canciones como “Somewhere I Belong”, “Crawling” y “Lying From You” abrieron una noche en la que la banda conectó con sus seguidores desde el primer acorde en el óvalo londinense.

Armstrong se convirtió en el centro de atención, compartiendo con el emocionado público fragmentos de emblemáticas canciones como “What I’ve Done” y “Leave Out All the Rest”, mostrando incluso su emoción con lágrimas en algunos momentos.

La actuación de la vocalista fue recibida con vítores y el nombre de Emily fue coreado por los fans, que aceptaron su incorporación tras la triste pérdida de Chester Bennington en julio de 2017, poco después de su actuación en Birmingham.

Durante más de dos horas, Linkin Park recorrió su extenso repertorio, permitiendo momentos de reflexión y aceptación de la tristeza con temas como “Leave Out All the Rest” y “My December”, así como canciones que definieron a toda una generación.

“Given Up” comenzó con un solo de palmas del público antes del primer acorde de guitarra, y siguió con “The Catalyst”, mientras que “Breaking the Habit” y “One Step Closer” hicieron vibrar a la multitud con pogos.

El clímax llegó con “In the End”, que sirvió como falso final, donde la banda se unió a sus incondicionales en el estribillo, y Emily se entregó completamente a ellos antes de concluir con “Bleed It Out”.

También hubo espacio para presentar la nueva etapa de la banda, comenzando con “The Emptiness Machine”, el debut de Emily, seguido de “Heavy Is The Crown”, que se presentó en Hamburgo el domingo anterior.

“Hemos estrenado una nueva canción, no sé cuántas horas han tenido para aprenderla”, comentó Mike Shinoda, “pero espero que sean muchas más”, recibiendo una respuesta entusiasta del público.

“From Zero”, que se lanzará el 15 de noviembre, marca un nuevo comienzo para Shinoda y compañía, siendo su octavo álbum, y han agregado París, Dallas y São Paulo a su gira mundial de presentación.