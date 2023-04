¿Logrará Joe Biden la reelección en 2024?

28 de abril de 2023 – por: El Editor.

Biden 2024: Dos Fortalezas y Dos Desafíos en su Camino Hacia la Reelección

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció formalmente su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024 en medio de bajos índices de aprobación y escepticismo sobre su aptitud para un segundo mandato debido a su edad. A continuación, se detallan dos de los desafíos y fortalezas que enfrenta en su camino hacia la reelección:

Desafío: Combatir la percepción negativa sobre su edad

Biden, que cumplió 80 años en noviembre, enfrenta el desafío de convencer a los votantes de que es apto para el cargo a pesar de su edad. Si gana las elecciones, tendría 86 años al final de su segundo mandato. Aunque cuenta con un certificado médico que lo acredita como “apto para el servicio”, el presidente deberá lidiar con argumentos sobre los posibles efectos de su vejez en su capacidad para gobernar.

Desafío: Mejorar los bajos índices de aprobación

La aprobación de Biden cayó al 38% en marzo, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Solo el 31% aprueba su manejo de la economía, un nivel similar al del año pasado. Biden necesita revertir estos números para mejorar sus posibilidades de reelección.

Fortaleza: Logros durante su administración

Biden puede apoyarse en los logros de su administración, como el paquete de $1.9 billones de dólares para combatir el coronavirus en 2021, una ley bipartidista de infraestructura, un amplio paquete climático y los niveles más bajos de desempleo desde 1969. Estos logros pueden ser puntos fuertes en su campaña de reelección.

Fortaleza: Unidad con los demócratas

A pesar de la división con los legisladores republicanos, Biden ha recibido apoyo de los demócratas en el Congreso, lo que le ha permitido gobernar en los últimos años y le brinda un impulso para buscar otro mandato presidencial.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció en un video de campaña de 3 minutos de duración que se postulará para la reelección en el 2024, cumpliendo así con una de las especulaciones más comentadas en la política estadounidense de los últimos meses.

En el video, Biden afirmó que su postulación se debe a que la nación se encuentra en una batalla por la libertad y los derechos, y que todavía hay mucho trabajo por hacer. “Este no es un momento para estar satisfechos, y por eso me postulo para la reelección”, expresó el presidente.

Entre las promesas que hizo en su campaña anterior y que espera cumplir en un segundo mandato se encuentran la regulación del control de armas y la lucha contra los esfuerzos para limitar la atención médica de las mujeres. Además, criticó a los “extremistas de MAGA” y a las plataformas republicanas, a las que describió como amenazas a las libertades estadounidenses.

A pesar de estos obstáculos, el hecho de que Biden ocupa actualmente la presidencia significa que es poco probable que los demócratas seleccionen a otra persona como su candidato. Además, el presidente ha demostrado capacidad de liderazgo durante su primer año en el cargo, enfrentando desafíos importantes como la pandemia de COVID-19 y la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en 2021.

En resumen, la candidatura a la reelección de Biden presenta tanto ventajas como desventajas. Por un lado, el presidente ha demostrado capacidad de liderazgo y tiene objetivos importantes pendientes de cumplir. Por otro lado, su bajo índice de aprobación y la preocupación por su edad podrían afectar su popularidad y su capacidad de competir contra un posible candidato republicano.

El Editor

Ing Jairo Vargas

