Los Jonas Brothers vuelven a Disney para protagonizar una comedia navideña

28 de enero de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

Los Jonas Brothers regresan a Disney para protagonizar una nueva película navideña titulada Jonas Brothers Christmas Movie, que se estrenará en la próxima temporada navideña. La película será una comedia y estará disponible exclusivamente en Disney+.

A través de sus redes sociales, Disney+ confirmó que el estreno de la película no es demasiado pronto para la temporada navideña, ya que se lanzará a finales de este año. En la trama, Kevin, Joe y Nick Jonas enfrentan diversos desafíos mientras intentan llegar de Londres a Nueva York para pasar la Navidad con sus familias.

La dirección de la película estará a cargo de Jessica Yu, ganadora del Óscar, conocida por su trabajo en proyectos como Quiz Lady y This Is Us. Además, Justin Tranter será el productor musical ejecutivo, y se encargará de escribir canciones originales para el filme.

Este proyecto marca el regreso de los Jonas Brothers a la franquicia de Disney, que fue clave en su carrera. El grupo de pop rock fue parte de especiales en series como Hannah Montana y protagonizó las populares películas de Camp Rock junto a Demi Lovato, que se emitieron entre 2008 y 2010.

También estuvieron al frente de la serie Jonas, donde interpretaron versiones ficticias de sí mismos como estrellas de rock tratando de llevar una vida normal como estudiantes de secundaria. La serie, aunque de corta duración, consolidó aún más su fama en Disney.

Después de separarse en 2013, los Jonas Brothers se reunieron seis años después, lanzando el exitoso sencillo Sucker. En 2023, publicaron su sexto álbum de estudio titulado The Album, continuando su carrera musical.

Con este regreso a Disney, el trío continúa ampliando su legado en el mundo del entretenimiento, con una película navideña que seguramente encantará a sus seguidores y a nuevas audiencias.