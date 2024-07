Madre condenada a 25 años de prisión por el asesinato de un niño de 18 meses

8 de julio de 2024 – CONDADO DE BLOUNT, Alabama – Agencias.

Una madre del condado de Blount, fue sentenciada a 25 años de prisión el lunes, por el delito grave de asesinato de su hijo de 18 meses en 2019.

Samantha McCormack se declaró culpable de homicidio grave, durante el curso de abuso infantil y “maltrató intencionalmente (al niño)… al dejar (al niño) bajo el cuidado, custodia y control de alguien que el acusado sabía que era abusivo”, según documentos judiciales.

El 6 de septiembre de 2019, el EMS del condado de Blount respondió y encontró a Enzo McCormack inconsciente en la ferretería Locust Fork. El niño se estaba poniendo azul y estaba flácido y frío al tacto, según documentos judiciales. Lo llevaron al Hospital Infantil de Alabama.

El sargento del condado de Blount obtuvo una declaración de Samantha McCormack, que decía que mientras estaba usando el baño, escuchó un ruido en la sala de estar y encontró al niño ahogándose, según documentos judiciales. Más tarde decidió que lo examinaran y se detuvo en la tienda para comprar cigarrillos y gasolina.

En la tienda, habló con Heather Elmore, quien salió de la tienda para ver cómo estaba Enzo y lo encontró flácido, según los registros.

Enzo estuvo conectado a un ventilador hasta el 9 de septiembre de 2019, cuando los médicos dijeron que no se podían tomar más medidas para salvar su vida.

Cuando los agentes hablaron con Robert Elmore Jr., el novio de McCormack, admitió haber dejado caer al niño porque el le había arrancado los pelos del pecho. Según los investigadores, McCormack no llamó a las autoridades de inmediato porque temía perder nuevamente la custodia de sus hijos.

Un médico testificó que Enzo sufrió un traumatismo contundente y lesiones por las sacudidas, lo que no se correlacionaba con la historia de Elmore. Elmore también fue declarado culpable de asesinato.

“Esta historia es horrible”, dijo la fiscal de distrito Pamela Casey en un comunicado. “No puedo imaginar el dolor y el sufrimiento que soportó este niño antes de sucumbir a sus heridas. No puedo entender que alguien haga lo que hizo Elmore. Pero, como madre, no puedo entender cómo una madre puede dejar a su hijo al cuidado de alguien que sabe que ha abusado de él. Obviamente, no hay nada que podamos hacer para traer de vuelta a Enzo. Pero hemos buscado justicia para Enzo. Elmore y McCormack serán responsables en la medida que lo permita la ley”.