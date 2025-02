Madre de Mountain Brook se declara culpable por accidente que mató a su hija

5 de febrero de 2025 – MOUNTAIN BROOK, Alabama – Agencias.

Una madre de Mountain Brook se declaró culpable de homicidio involuntario y delito grave por intentar eludir un accidente, ocurrido en julio de 2023 en el que murió su hija de 10 años, Annabelle.

Según un informe policial, Sarah Kathleen Cumbest Mullican iba a exceso de velocidad y se desviaba en Old Leeds Road. La policía de Mountain Brook dice que cronometraron el vehículo a 47 mph en una zona de 30 mph.

La otra hija de Mullican estaba en el vehículo en el momento del accidente y sobrevivió.

Un oficial de policía de Mountain Brook, también dijo que Mullican arrojó una taza y otro objeto por la ventana antes de estrellar su vehículo en Cherokee Road.

La policía dice que el cinturón de seguridad de Annabelle no estaba abrochado, lo que indica que no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente. Annabelle sufrió una herida grave en la cabeza y no respondió en el lugar. El Departamento de Bomberos de Mountain Brook la llevó al Children’s of Alabama, donde murió.

La otra hija de Mullican parecía haber llevado puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente. La niña tenía raspaduras en los brazos y las piernas y el Departamento de Bomberos de Rocky Ridge la llevó al Children’s of Alabama.

Mullican fue sentenciada a 15 años, divididos en 2 años y medio, por el cargo de homicidio involuntario y a 10 años, divididos en 2 años y medio, por el delito grave de intento de eludir la ley. Las sentencias se cumplirán al mismo tiempo.

Mullican comenzará a cumplir su sentencia el 10 de marzo.