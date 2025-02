Más de 30 medios de EE. UU. exigen al gobierno levantar veto a AP

20 de febrero de 2025 – Nueva York – EFE.

Más de 30 medios de comunicación de Estados Unidos han solicitado al gobierno de Donald Trump que levante el veto impuesto a la agencia de noticias Associated Press (AP). Este veto impide a la agencia acceder a eventos en la Casa Blanca y viajar a bordo del ‘Air Force One’ con el grupo de prensa presidencial.

El Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa (RCFP), junto con estos medios, ha enviado una carta por correo electrónico a Susie Wiles, jefa de gabinete de Washington. En la misiva, piden que se restablezca la participación de AP en los eventos presidenciales y que se excluyan los “puntos de vista editoriales” como criterio para restringir el acceso a la Casa Blanca.

La carta, enviada el 17 de febrero y publicada públicamente hoy, cuenta con la firma de cadenas como Fox News y Newsmax, de orientación conservadora, así como de grandes medios como The New York Times, The Washington Post, CNN, Wall Street Journal y The Atlantic. También apoyan la solicitud agencias como Reuters y Bloomberg, así como revistas destacadas como The New Yorker y Time.

Los medios señalan que, aunque los enfoques editoriales de los medios que cubren la Casa Blanca varían, todos comparten el mismo interés en asegurar que ninguna entidad sea excluida debido a decisiones que están protegidas constitucionalmente. La carta también enfatiza que la medida adoptada por la Casa Blanca solo sirve para “amedrentar” a la prensa.

Los firmantes afirman que condicionar el acceso a los eventos de la Casa Blanca en función de decisiones editoriales vulnera los principios establecidos por la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU. Además, subrayan que el veto afecta negativamente a todos los medios de comunicación, ya que la exclusión de uno de ellos cruza una línea constitucionalmente inapropiada.

La decisión de la Casa Blanca de bloquear el acceso de AP se produjo la semana pasada, luego de que la agencia se negara a adoptar el nuevo nombre propuesto por el presidente Trump para el golfo de México, denominándolo “golfo de América”. AP mantuvo su política editorial y continuó refiriéndose al golfo por su nombre tradicional, a pesar de la preferencia de la administración.

Según la guía de estilo de AP, el nombre tradicional “golfo de México” se sigue utilizando, aunque también se hace mención del nuevo término propuesto por Trump, dado que el golfo comparte fronteras con México y Cuba. Esta postura de la agencia fue suficiente para que la Casa Blanca decidiera restringir su acceso a ciertas actividades del gobierno, lo que ha generado la preocupación de los medios firmantes de la carta.