Muchas preguntas quedaron sin respuesta en el caso de Carlee Russell

24 de julio de 2023 – HOOVER, Alabama – Agencias.

El jefe de policía de Hoover, Nick Derzis, leyó una declaración del abogado de Carlee Russell, sobre el torbellino de 48 horas en las que pensamos que alguien había secuestrado a la mujer de Hoover de 25 años.

En su declaración del lunes por la tarde, Russell admite algo que muchos de ustedes han sospechado: no hubo secuestro. La declaración del abogado de Russell, confirma que ella no vio a un bebé y no fue secuestrada la noche del 13 de julio.

También dijo que no salió del área de Hoover y estuvo sola durante esas 49 horas.

Fuera de esta declaración de su abogado, Russell no ha hablado con la policía desde la noche en que regresó a casa. El jefe Derzis hizo hincapié en decir que esperaba preguntarle más.

“Este fue un trato elaborado. Quiero decir, cuando hablas de llamar al 911 y estar en la interestatal, nuevamente, todo eso habría sido una conjetura para nosotros. Entonces, realmente, no sé, esperaba que tuviéramos la oportunidad de entrevistarnos y poder hacerle esas preguntas”, dijo Derzis.

La policía dice que aún no está claro cuál fue la motivación de Russell detrás de todo esto, pero tienen una reunión programada con su abogado, Emory Anthony, el martes 25 de julio para discutir más.

No se sabe qué cargos podrían presentarse, pero la policía de Hoover se reunirá el martes con el abogado de Russell, Emory Anthony, para discutir más.