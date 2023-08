Muere 1 persona tras grave accidente en Warrior Met Coal

30 de agosto de 2023 – CONDADO DE TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

La Oficina del Sheriff del Condado de Tuscaloosa y los paramédicos, respondieron a una llamada médica en la mina No. 4 de Warrior Met Coal Inc. el 30 de agosto alrededor de las 7 a.m.

Los diputados médicos y EMS ayudaron en el tratamiento y transporte de tres empleados involucrados en un accidente de trabajo.

Las autoridades dicen que una persona no sobrevivió.

Según el protocolo, la Unidad de Crímenes Violentos de Tuscaloosa respondió para llevar a cabo una investigación sobre la muerte, y no se sospecha de ningún crimen en este momento.