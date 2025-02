Mujer atacada y asesinada por perros a los que estaba alimentando en el condado de Tuscaloosa

7 de febrero de 2025 – CONDADO DE TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

Los agentes de Tuscaloosa, NorthStar, Echola Fire y el control de animales, respondieron al bloque 13000 de Boyd Road, a una llamada médica el jueves 6 de febrero, alrededor de las 9 a.m.

Las autoridades de Tuscaloosa dicen que alguien llamó al 911, para informar que una jauría de perros estaba atacando a una mujer frente a la casa. Los agentes llegaron e intentaron medidas para salvarle la vida, pero no sobrevivió.

La Unidad de Delitos Violentos de Tuscaloosa (VCU) respondió a la escena para asumir la investigación.

La VCU dice que el incidente ocurrió en el patio y en la propiedad a la que pertenecían los perros, y la mujer fue a la residencia para alimentar a los perros para el dueño, que estaba fuera de la ciudad.

“Es algo que nunca había visto antes. “Siempre he pensado que los perros son los mejores amigos del hombre, pero creo que estos eran el tipo de perros que eran muy agresivos de alguna manera. Fue muy desafortunado y desconcertante en principio, tratar de revivir a la persona que sabes que no va a regresar”, dijo el jefe de bomberos voluntarios de Echola, Will Cooper.

En este momento, la VCU dice que esto parece ser un incidente no criminal y, por respeto a la familia de la víctima, no se darán a conocer más detalles.