Mujer de Birmingham de 78 años, graduada de la Universidad de Samford

7 de mayo de 2021 – HOMEWOOD, Alabama – Agencias.

Una mujer de Birmingham de 78 años, se graduará de la Universidad de Samford el sábado.

Vivian Cunningham, ex costurera y madre de dos hijos, que creció en Titusville, se graduó con una licenciatura en estudios liberales. ¡Y puede que no termine!

“Podría ir a la maestría”, dijo Cunningham. “No quiero detenerme. Me encanta leer, me encanta coser, me encanta ver películas. No quiero sentarme solo porque estoy jubilada. Quiero el conocimiento”.

Cunningham, quien trabajó durante 13 años como conserje de Alabama Power, antes de ascender a la gestión de todo el correo externo de la empresa, también tiene un título en estudios paralegales de Virginia College. Ella le dio crédito a su familia, amigos y profesores y personal de Samford por ayudarla a terminar su carrera.

Su hija, Tarra Barnes, dijo que el logro de su madre la inspiró a continuar su educación.

“Ella fue mi inspiración y motivación para obtener un doctorado”, dijo Barnes. “Si ella puede completar su licenciatura a los 78 años, entonces ¿por qué no continuaría mi viaje de educación superior? ¡Aprecio de todo corazón su fuerza e influencia en mi vida y estoy muy orgulloso de ella!”

Cunningham tiene este consejo para las personas que enfrentan un viaje largo y difícil para alcanzar su máximo potencial: “Cree en ti mismo, porque puedes hacerlo. Mantén a Dios en el plan y lo lograrás. No dejes que nadie te desanime”.