NASCAR regresa a Talladega este fin de semana

21 de abril de 2023 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Las carreras están de vuelta en Talladega este fin de semana, con el regreso el domingo de la Geico 500.

El viernes por la noche habrá una ceremonia de juramentación de 5 a 9 pm, para el Paseo de la Fama de Talladega en Davey Allison Memorial Park. El ex ganador de Geico 500, Ryan Blakey, es un miembro.

“El éxito continuo de Ryan Blaney en las carreras de supervelocidad, le otorga un lugar bien merecido en el Paseo de la Fama de Talladega”, dijo el presidente de Talladega Superspeedway, Brian Crichton. “Ryan siempre es un contendiente cuando corre aquí, y sé que seguirá al frente durante muchos años”.

Las festividades incluirán la ceremonia de inducción, camiones de comida, vendedores y música en vivo. Los patrocinadores incluyen la ciudad de Talladega, Talladega Bottling Works, RK Allen Oil, First Bank of Alabama y Talladega 500. La entrada al evento es gratuita.

Más acción comienza el sábado con una doble cartelera con ARCA Menards Series General Tire 200, seguida por NASCAR Xfinity Series Ag-Pro 300 más tarde ese mismo día. Luego, el sol se pone y la fiesta comienza con la actuación de Cole Swindell, en el concierto del sábado por la noche en el campo, presentado por Cabo Wabo Tequila.

Luego, el domingo es el gran regreso de la Nascar Cup Series Geico 500. Denny Hamlin dice que Talladega se experimenta mejor en persona.

“Cuando lo veo en la televisión, lo que no puedes replicar es la experiencia cuando vas a la pista de carreras”, dice Hamlin. “Parece que los autos no van tan rápido en la televisión, pero cuando estás allí en persona, lo hacen. Mucho de esto se debe a que la pista es muy grande. Los televisores no captan las velocidades a las que van los autos”.

Para obtener información sobre la venta de entradas y más detalles sobre los próximos eventos, visite www.talladegasuperspeedway.com.