Niño de 2 años llevado al hospital después de un disparo accidental en Center Point

13 de junio de 2024 – CENTER POINT, Alabama – Agencias.

Un niño de 2 años resultó herido en un tiroteo accidental, en Center Point el jueves por la tarde, según Center Point Fire and Rescue.

El incidente ocurrió poco después de las 2 de la tarde, en Adam Drive.

La Oficina del Sheriff del condado de Jefferson, dice que los agentes acudieron al parque de casas rodantes Hidden Valley en Birmingham, para investigar un informe de un niño que recibió un disparo.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a un niño de 2 años que aparentemente sufría una herida de bala. Center Point Fire and Rescue transportó al niño a Children’s of Alabama para recibir tratamiento, por una lesión que no ponía en peligro su vida.

JCSO dice que la investigación preliminar reveló que el niño estaba en un vehículo con su madre y un hombre, cuando el niño descubrió un arma mientras estaba en el vehículo y accidentalmente se disparó.

El caso está aun bajo investigación.