“No vamos a regresar”, lema de Samuel Jackson, Spike Lee y Springsteen en mitin de Harris

24 de octubre de 2024 – Atlanta (EEUU) – EFE.

Samuel L. Jackson, Spike Lee y Bruce Springsteen, destacados invitados en el mitin de la candidata demócrata Kamala Harris en Georgia, hicieron un llamado este jueves a la ciudadanía para que acuda a las urnas el próximo 5 de noviembre. Su mensaje central fue la necesidad de evitar un regreso a la presidencia de Donald Trump, quien ocupó el cargo de 2017 a 2021.

El actor Samuel L. Jackson fue uno de los primeros en dirigirse a la multitud reunida en el estadio James Hallford de Atlanta. En su discurso, animó a los asistentes a movilizarse y votar en apoyo de Harris, enfatizando la importancia de la participación ciudadana.

Con fuerza, el intérprete de ‘Pulp Fiction’ lanzó la consigna “No vamos a regresar”, capturando la atención y el entusiasmo del público.

A continuación, Spike Lee, originario de Georgia, se dirigió a los presentes. Calificó estas elecciones como “de vida o muerte” y repitió la frase “Peleamos, ganamos”, un lema que resonó entre los asistentes que comenzaban a llenar el recinto.

Bruce Springsteen, conocido como ‘The Boss’, recibió una de las mayores ovaciones de la noche. Después de interpretar ‘The Promise Land’, de su álbum ‘Darkness on the Edge of Town’, instó a la audiencia a votar por Harris y su compañero de fórmula, Tim Walz, resaltando su compromiso con una visión inclusiva para el país.

Springsteen no dudó en calificar a Trump como “un tirano”, y continuó su actuación con ‘Land in a Hope of Dream’ y el clásico ‘Dancing in the Dark’.

Previo a estos discursos, el senador Jon Ossoff recordó a la multitud que en 2020, Joe Biden ganó el estado de Georgia por un margen mínimo. Destacó que “Georgia, toda la nación nos está mirando de nuevo”, subrayando la relevancia del estado en las elecciones.

Finalmente, el senador Raphael Warnock expresó su confianza en que la mayoría de los votantes afroamericanos apoyarán a Harris, desestimando las encuestas que sugieren que un porcentaje podría votar por Trump. “Después de todo, sabemos quién es Donald Trump”, concluyó el senador, reforzando la necesidad de unidad en este proceso electoral.