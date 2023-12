Numerosos departamentos de bomberos se unen para recaudar fondos para un niño de 10 años de Sheffield

1 de diciembre de 2023 – COLBERT, Alabama – Agencias.

Numerosos departamentos de bomberos de Shoals se reunieron el viernes por la noche, para organizar una barbacoa para recaudar fondos para ayudar a pagar los gastos médicos de Cayson McClung, de 10 años.

McClung se está recuperando de un disparo que recibió mientras intentaba defender a su madre, justo antes de que fuera asesinada en octubre. Personas de toda la comunidad del condado de Colbert asistieron a la recaudación de fondos para donar y algunos ofrecieron su tiempo como voluntarios.

Todo el dinero de la recaudación de fondos se destinará a la familia McClung, que se ha enfrentado a muchas cosas durante el último mes. Cayson McClung y su madre Ashely McClung recibieron disparos en Sheffield por parte del novio de Ashley McClung, Adam Narmore.

Durante el último mes, la comunidad de Shoals ha organizado una recaudación de fondos tras otra, para ayudar a la familia con los gastos médicos, dinero para gasolina, arreglos funerarios y más.

El forense adjunto del condado de Colbert, Matt Moore, organizó esta recaudación de fondos. Dijo que hasta el momento han vendido más de 420 piezas de carne.

“Oh, sí, no hay duda al respecto”, dijo Moore. “La situación trágica y lo que hizo, es solo que no se me ocurren palabras para lo que ocurrió esa noche. Entonces queríamos hacer esto para ayudar a su familia con esta situación, con los gastos”.

Al final de la noche se vendió toda la carne, Moore dice que la familia McClung recibiría casi $18,000 de la recaudación de fondos.