Patinaje sobre hielo en Tuscaloosa, ‘Holidays on the Plaza’, ya está abierto

24 de noviembre de 2023 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

La pista de patinaje sobre hielo de temporada de la ciudad de Tuscaloosa, ‘Holidays on the Plaza’, regresa a Government Plaza en el centro de Tuscaloosa, del 24 de noviembre al 15 de enero.

Los equipos pasaron semanas preparando una enorme pista de hielo para patinar. El corazón del centro de Tuscaloosa se parece mucho a un pueblo navideño, menos la nieve con ‘Holidays on the Plaza’. El patinaje sobre hielo es un gran atractivo para Holidays on the Plaza. También hay muchos árboles de Navidad completamente decorados en Government Plaza.

Docenas de árboles de Navidad están alineados a lo largo del Tinsel Trail en Government Plaza, gracias a One Place de Tuscaloosa. Grupos empresariales y comunitarios patrocinaron y decoraron árboles de Navidad para el Tinsel Trail junto a la pista de hielo.

“Tenemos One Place Tinsel Trail de Tuscaloosa”, dijo Nicole Moreno-Lacalle, Gerente de Operaciones de Eventos Especiales de Tuscaloosa. “Verás gente a lo largo de la Plaza colocando sus árboles, preparándose para la gran inauguración del próximo lunes de 5:30 p.m. a 7 p.m.”. Y nuestra pista de patinaje sobre hielo, Holidays on the Plaza, que está toda junta en Government Plaza, abre este viernes 24 de noviembre a las 10 a. m. y estaremos abiertas hasta las 10 p. m.

La entrada a Holidays on the Plaza es gratuita para todos los invitados. Se requieren boletos de pase para patines, para el alquiler de patines y el acceso a la pista de hielo. Los boletos están disponibles para su compra en el sitio en la taquilla del evento ó en línea aquí