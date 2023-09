Piratas informáticos roban una cuenta de redes sociales e intentan estafar a amigos del propietario

21 de septiembre de 2023 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Esta es una estafa que lo podría afectar no solo a usted, sino también a sus amigos y familiares. Un espectador dice que su página de Facebook fue pirateada. La diferencia con esta estafa, es que el perfil pretende vender artículos en un esfuerzo por estafar dinero a los amigos del propietario del perfil.

La mayoría de nosotros usamos las redes sociales para conectarnos y mantenernos actualizados con amigos y familiares, pero últimamente, solo ha sido un punto de frustración para Shelley Stringfellow.

“Esto ha sido realmente agotador. Me causa dolor de cabeza casi a diario”.

Stringfellow dice que su perfil fue pirateado en julio. Recibió una notificación de que se había cambiado el correo electrónico y el número de teléfono de su perfil. Solo eso fue frustrante, ya que Shelley dice que muchos de sus recuerdos y fotografías más queridos se mantuvieron en línea. Sin embargo, ahora el truco está empezando a afectar a sus amigos.

“Alguien estaba usando mi perfil y publicando fotografías de artículos a la venta. Empezó con cachorros y ahora son muebles”.

Stringfellow dice que intentó restablecer su contraseña, pero los enlaces se envían al correo electrónico de los piratas informáticos. Ha realizado varias denuncias a través de la plataforma de Facebook, e incluso ha creado un nuevo perfil y publicado públicamente sobre el tema.

“No sé qué más hacer, no sé cómo detener esto. Me entristece mucho que estafen a la gente pensando que me están comprando artículos cuando no soy yo”.

Dos de sus amigos ya han pagado a los piratas informáticos para que pongan ciertos artículos en espera. El presidente de Better Business Bureau, Carl Bates, dice que es una situación difícil, pero enfatiza la importancia de verificar a quién le estás comprando artículos en línea.

“Siempre debes saber con quién estás tratando y, en ocasiones, verificar a la persona, incluso si tienes que levantar el teléfono y hacer una llamada”, dijo Bates.

Los representantes de BBB también enfatizan que usted debe cambiar sus contraseñas de manera rutinaria, para protegerse aún más de estafas como esta.