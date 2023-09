Policía de Mountain Brook advierte de estafadores que se hacen pasar por agentes de la ley

14 de septiembre de 2023 – MOUNTAIN BROOK, Alabama – Agencias.

¡La policía de Mountain Brook ahora está advirtiendo a los residentes, sobre una estafa en la que los estafadores se hacen pasar por agentes de la ley!

La policía nos dice que han visto un aumento en estos esfuerzos de estafa y que últimamente los estafadores se han vuelto más agresivos cuando se trata de quitarle su dinero. La policía quiere que usted sepa qué debe tener en cuenta, para que usted y sus seres queridos no se conviertan en víctimas.

La estafa comienza cuando alguien llama a su teléfono y se hace pasar por un oficial de Mountain Brook. Luego, los estafadores exigen un pago para evitar una orden judicial ó un arresto. Les han dado a los residentes algunas razones diferentes, pero una de las más comunes es no cumplir con su función de jurado.

De todos modos, la oficial Megan Thomas del Departamento de Policía de Mountain Brook, dice que hay muchas señales de alerta cuando se trata de estos estafadores.

“Si una persona que llama le dice que no cuelgue el teléfono, cuelgue el teléfono y marque nuestra línea que no es de emergencia y entonces podremos disipar sus temores de que no, no fuimos nosotros, no lo llamamos, usted no tiene una orden de arresto.

El oficial Thomas dice que reciben de tres a cinco llamadas por semana y que a veces estos estafadores incluso solicitan el pago en tarjetas de regalo ó bitcoins.

Es importante enfatizar que ninguna agencia gubernamental exigirá jamás un pago como este.