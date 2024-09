Portavoz de Brad Pitt denuncia una estafa en España que involucra a dos mujeres usando su nombre

25 de septiembre de 2024 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

Un representante de Brad Pitt condenó este miércoles una estafa llevada a cabo por una red de ciberdelincuentes que hizo creer a dos mujeres en España que estaban comenzando una relación con el actor, con el objetivo de robarles 325.000 euros (alrededor de 360.000 dólares).

“Es terrible que los estafadores se aprovechen del fuerte vínculo que los fans tienen con las celebridades. Este caso es un recordatorio importante de no responder a comunicaciones no solicitadas en línea, especialmente de actores que no están activos en redes sociales”, declaró a la revista People.

La Guardia Civil española arrestó el lunes a cinco personas y está investigando a otras diez relacionadas con una “organización criminal” que supuestamente estafó 325.000 euros a las víctimas, haciéndoles creer que estaban en una relación con el protagonista de ‘Seven’ y ‘Fight Club’.

La operación ‘Bralina’, que se llevó a cabo en varias regiones de España, permitió capturar a los dos líderes de la organización y recuperar 85.000 euros (más de 94.000 dólares) del total defraudado.

Los agentes descubrieron que los delincuentes contactaron a las víctimas a través de una falsa plataforma de internet dedicada a los fans de Brad Pitt, donde les hicieron creer que habían iniciado una relación con el actor. La estafa se consumaba cuando el supuesto Brad Pitt les proponía invertir en varios proyectos.

La organización enfrenta cargos por estafa cualificada, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a una banda criminal.