Propietario de Birmingham desconsolado después que su casa se incendiara días antes de Navidad

22 de diciembre de 2023 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Apenas unos días antes de Navidad, la casa de una familia resultó gravemente dañada por un incendio. Junto con varios otros artículos personales, dentro había regalos para los niños, lo que dejó al propietario con el corazón roto.

El Servicio de Bomberos y Rescate de Birmingham, dijo que una llamada informando del incendio en 8th Ave. W., llegó alrededor de las 12:40 de la tarde del viernes. Cuando los bomberos llegaron a la casa, había mucho humo saliendo de la parte trasera. Las autoridades no pudieron dar un porcentaje de cuánto daño sufrió la casa, pero estimaron que fue significativo.

“Ahí están mis autos”, dijo el propietario Johnnie Boswell mientras caminaba a través de los daños. Ahí está mi auto. Ahí están mis cosas. Papá Noel, adornos navideños y todo estaba arreglado. Las cosas navideñas de mis hijos simplemente se quemaron. Todas las cosas que tenía para Navidad estaban en la casa”.

Boswell dijo que planeaba dormir en la casa el viernes antes de que se incendiara. Aunque sus regalos de Navidad resultaron dañados, dijo que pueden ser reemplazados. Está concentrado en hacer de su casa un hogar nuevamente.

Johnnie Boswell dijo que él y su familia no estaban en casa en ese momento, pero recibió una llamada de su vecino quien le dijo que salía humo de su casa. Boswell llegó a casa en unos 15 minutos y los bomberos ya estaban allí, pero no podía entender por qué los equipos no habían comenzado a usar agua para apagar el incendio. Él cree que usar agua más rápidamente podría haber salvado su casa.

“Todo comenzó aquí, pero yo estoy ahí afuera”, dijo Boswell. “Les dije: ‘No le están echando agua’. Yo respondí: ‘Todos los vecinos preguntan por qué no le están echando agua'”.

“Hasta que sepamos que todos están fuera de la estructura”, dijo la teniente Catina Williams del Servicio de Bomberos y Rescate de Birmingham, “esa es nuestra primera prioridad. Por supuesto, tenemos que preocuparnos por la seguridad de nuestro personal. Llegaron al lugar y ayudaron mientras se detenían. Establecimos un suministro de agua y rápidamente comenzaron a intentar extinguir el fuego”.