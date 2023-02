Protegiendo los derechos laborales de los inmigrantes: Un llamado a la justicia

3 de febrero de 2023 – por: El Director.

Son varios los casos de inmigrantes que después de varias jornadas de arduo trabajo, los que los contratan, no les pagan; ellos, temerosos de que sean denunciados ante migración, optan por retirarse y abandonar sus puestos sin recibir pago alguno. Son muchos los que si reciben un pago, pero no uno justo, son obligados a trabajar largas y extenuantes jornadas sin una remuneración acorde con su horario de trabajo; bajo el pretexto en muchos casos, de que se les da posada, lugares que carecen de los mínimos requerimientos y donde son alojados varias personas y que exceden el número regular para este tipo de habitaciones; en algunos restaurantes también les dan comida, pero eso no les da derecho a explotarlos con bajos salarios y jornadas de trabajo de más de 10 horas diarias.

Muchos son mantenidos en sus trabajos bajo la amenaza de que pueden ser deportados o bajo la premisa de que: ¿dónde van a conseguir otro trabajo?, los inmigrantes se quedan allí para no perder esa “oportunidad” de trabajar.

Aunque estas situaciones no son nuevas y se conocen desde tiempo atrás estas formas de dar trabajo a los inmigrantes por algunos empleadores abusivos, sobre todo a los recién llegados, se les debe decir a todos ellos que: si están trabajando en condiciones injustas o son explotados, que es importante que busquen ayuda y se protejan.

¿Como se puede ayudar a estos inmigrantes para que se protejan de estas situaciones injustas?

Aquí hay algunos consejos que pueden ser útiles para estos inmigrantes:

1. Conozcan sus derechos laborales: Es importante que los inmigrantes estén informados sobre sus derechos laborales y cómo protegerse

2. Busquen ayuda legal: Los abogados especializados en derechos laborales pueden ayudar a los inmigrantes a entender sus derechos y a denunciar el caso.

3. Hable con el departamento de trabajo: Los inmigrantes pueden denunciar el caso al departamento de trabajo o a las autoridades encargadas de proteger los derechos laborales.

U.S. DEPARTMENT OF LABOR

200 Constitution Ave NW

Washington, DC 20210

1-866-4-USA-DOL

1-866-487-2365

www.dol.gov

4. Acuda a organizaciones sin fines de lucro: Las organizaciones comunitarias y sin fines de lucro pueden brindar apoyo y ayuda a los inmigrantes en situaciones como esta.

HICA: 117 Southcrest Drive

Birmingham, AL 35209

Phone: 205.942.5505 Toll Free: 866.502.HICA (4422)

5. No tengan miedo: Aunque el miedo a ser deportado puede ser un obstáculo, los inmigrantes no deben tener miedo de denunciar abusos laborales.

https://beta.usa.gov/es Llámenos al 1-844-USAGOV1

Es importante destacar que los inmigrantes tienen derecho a un trato justo y equitativo en el lugar de trabajo, independientemente de su estatus migratorio. Además, existen leyes que los protegen contra la discriminación y el abuso en el lugar de trabajo. No deben aceptar condiciones injustas o explotadoras por miedo a perder su trabajo o ser deportados. Es importante que busquen ayuda y se protejan.

