Proyecto de ley que otorga al estado poder para hacerse cargo de los departamentos de policía locales

17 de junio de 2024 – MONTGOMERY, Alabama – Agencias.

Un proyecto de ley de Alabama, tiene como objetivo reforzar la seguridad en su comunidad, pero ¿se trata de seguridad pública ó de extralimitación del gobierno?

Patrocinada por el representante Reed Ingram (R-Pike Road), la legislación otorgaría al gobernador y al fiscal general, el poder de nombrar un jefe de policía interino en las comunidades locales. Su decisión debe basarse en una amenaza continua a la seguridad pública.

Ingram dijo que la delincuencia está empeorando y que los municipios no están adoptando un enfoque activo. Sin embargo, el jefe de policía de Coosada, Leon Smith, dijo que la colaboración es clave para combatir el crimen.

“Creo que es genial que estén dispuestos a dar un paso al frente y decir ‘Oye, hay un problema'”, dijo Smith. “Pero trabajemos juntos para solucionar el problema en lugar de, ya sabes, superar al gobierno local”.

El alcalde de Pike Road, Jordon Stone, cree que el proyecto de ley garantizará a los departamentos locales, que podrán obtener la ayuda que necesitan.

“Es algo que apoyamos y que le da a nuestra gente esa sensación de confianza, de que estarán en una comunidad segura, en crecimiento y vibrante donde podrán disfrutar de una calidad de vida y los valores de las propiedades pueden aumentar”, dijo Stone.

El jefe Smith no está de acuerdo y dice que comunidades muy unidas como Coosada, quieren conocer a su jefe personalmente.

“Cuando se trata de vigilancia comunitaria, y también de hablar de confidencialidad, venir a hablar con una persona en la que pueden confiar en lugar de ‘oye, no conozco a este tipo’, entonces es más bien ‘oye, no vi nada’, así que no voy a decir nada’”, dijo Stone.

A menos que el gobernador convoque una sesión especial, los legisladores no examinarán el proyecto de ley hasta que comience la sesión legislativa el próximo año.