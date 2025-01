Randall Woodfin critica la orden ejecutiva de Trump sobre DEI

23 de enero de 2025 – Alabama – Agencias.

El alcalde de Birmingham, Randall Woodfin, habló en CNN el jueves, analizando las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump y sus puntos de vista sobre cómo podrían afectar a la ciudad.

Trump firmó órdenes ejecutivas el lunes que revocan las protecciones para las personas transgénero y terminan los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) dentro del gobierno federal en lo que describió en su discurso inaugural como una medida para poner fin a los esfuerzos por “ingeniería social de la raza y el género en todos los aspectos de la vida pública y privada”.

Ambos son cambios importantes para la política federal y están en línea con las promesas de campaña de Trump.

Alabama ha tenido leyes DEI en vigor antes de la orden ejecutiva.

“Los estadounidenses están presenciando la alabamificación del gobierno federal”, dijo Woodfin en la entrevista. “Hemos visto en Alabama, legisladores crean leyes para deshacerse de la DEI y los gobernadores firmaron una ley que elimina la DEI de los colegios y universidades y otros aspectos en todo el estado. Hemos visto esta danza y la parte desafortunada es que otros estadounidenses tienen que presenciar esto a nivel nacional”.

Woodfin continuó hablando sobre lo que cree sobre el uso de las palabras y cómo se usan en todo el país y en la política.

“Hemos creado las palabras ‘diversidad’. Hemos creado las palabras ‘equidad’. Nosotros, como otros, hemos convertido la palabra “inclusión” en una mala palabra. La inclusión no es algo malo. No existe tal cosa como ir demasiado lejos en lo que se refiere a ser inclusivo. No existe tal cosa como ir demasiado lejos en lo que se refiere a la equidad. Esto es Estados Unidos. La equidad es lo correcto. No existe tal cosa como que la diversidad sea algo malo. Estados Unidos es un lugar muy diverso. Creo que la diversidad, la equidad y la inclusión han sido utilizadas como armas para que algunos las utilicen para decir que se las han quitado a otros, pero lo que realmente está haciendo es asegurarse de que seamos intencionales…”, dijo Woodfin en la entrevista.

Cuando se le preguntó sobre cómo Birmingham manejará las órdenes ejecutivas, Woodfin respondió lo siguiente:

“Birmingham siempre ha sido una ciudad acogedora… Creo que nuestra fuerza policial está realmente centrada en la seguridad pública de nuestros ciudadanos. Estamos centrados en la violencia con armas de fuego. Estamos centrados en las cosas que consideramos necesarias para mantener seguros a los ciudadanos. También tenemos la prioridad de contratar más agentes y ya tenemos escasez de agentes, si eso tiene algún sentido.

“Nuestra prioridad clave es asegurarnos de que realmente estamos vigilando nuestras calles. Nuestra prioridad es asegurarnos de que podemos hacer frente a la violencia con armas de fuego y, cuando lo piensas, está esta conversación por un lado sobre ICE y la inmigración. Y luego no estamos prestando atención al hecho de que una ciudad como Birmingham se enfrenta a la violencia con armas de fuego a un ritmo lamentablemente alto. Acaban de deshacerse de la Oficina de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego en la Casa Blanca”.

Terminó la entrevista diciendo: “El verdadero enfoque debería estar en el pueblo estadounidense y en asegurarnos de que la gente esté segura, en asegurarnos de que mejoramos la calidad de vida. No hemos visto eso en las últimas 48 horas”.