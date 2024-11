Recomendaciones de seguridad para calefactores por el Departamento de Bomberos

22 de noviembre de 2024 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

Está empezando a hacer frío, por lo que este es un recordatorio para recordar los consejos de seguridad para calentadores de ambiente.

El Departamento de Bomberos de Tuscaloosa dice, que la mayoría de los incendios relacionados con la calefacción, ocurren durante los meses de noviembre a febrero.

Lo principal es la seguridad y el sentido común. Si tiene un calentador de ambiente, déjelo a tres pies de distancia de cualquier cosa que pueda arder.

Los departamentos de bomberos de todo el país, suelen ver un aumento de incendios durante el invierno y muchos de ellos son incendios relacionados con el calor. Holly Whigham dice que también debe asegurarse, de que sus calentadores portátiles estén enchufados a la pared, no a una regleta.

“Una de las cosas que vemos, es que la gente no se da cuenta de que no se puede enchufar ningún dispositivo de calefacción, especialmente un calentador de ambiente, en una regleta ó un cable de extensión, por lo que debe asegurarse de colocarlos directamente en la pared y la razón de eso es que la energía no puede manejarlo y puede sobrecalentarse y provocar un incendio en su hogar, por lo que debe asegurarse de enchufar su calentador de ambiente ó cualquier dispositivo de calefacción directamente en la pared”, dijo la coordinadora de educación del Departamento de Bomberos de Tuscaloosa, Holly Whigham.

Holly Whigham agregó que también debe asegurarse de que su calentador de ambiente esté sobre una superficie plana para que no se incline y potencialmente se caiga.

El Departamento de Bomberos de Tuscaloosa también ofrece alarmas de humo gratuitas a cualquier persona que las necesite. Llame al 311 y los operadores lo dirigirán al departamento de bomberos.