Refugio humano de Alabama acoge a 17 perros rescatados en medio de la guerra entre Israel y Hamas en Gaza

4 de marzo de 2024 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un refugio humano del área de Birmingham, acogerá a 17 perros que fueron rescatados en medio del conflicto entre Israel y Palestina en Gaza.

En asociación con la Sociedad Internacional para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, Two By Two Animal Rescue recibirá 17 perros entre el 14 y el 16 de marzo.

La directora de Two by Two, Sonya King, dijo que todos los perros están sanos, pero que algunos pueden necesitar más ayuda que otros. Por ejemplo, un perro, Najah, sufrió un traumatismo cerebral después de ser encontrado debajo de un edificio derrumbado en la Franja de Gaza.

“A algunos les está yendo bien y otros necesitarán ayuda adicional para salir de su trauma”, dijo King.

Los perros fueron rescatados mientras Israel lucha contra el grupo terrorista Hamas, que lanzó un ataque el 7 de octubre que mató a 1.200 israelíes. Desde entonces, Israel ha lanzado una campaña militar en Gaza que ha matado y desplazado a muchos palestinos.