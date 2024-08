Representante estatal advierte a la comunidad sobre los peligros de los tanques sépticos

28 de agosto de 2024 – CONDADO DE SHELBY, Alabama – Agencias.

Un representante estatal de Alabama, se está recuperando después de un extraño accidente en su casa, que involucró un tanque séptico.

Mike Shaw resultó gravemente herido, después de decir que cayó varios pies dentro de su tanque séptico y quiere crear conciencia sobre esta peligrosa situación.

El representante Shaw dijo que, al igual que la mayoría de las cosas, los tanques sépticos tienen una vida útil que puede variar de 40 a 50 años, y pueden deteriorarse hasta el punto de colapsar.

Si no está conectado a una alcantarilla de la ciudad ó del condado, se utiliza un tanque séptico para procesar las aguas residuales de su casa.

“No tenía idea de que algo andaba mal, fue solo una especie de accidente extraño”, dijo Shaw.

Fue como cualquier otra noche para Shaw. Estaba caminando junto a su tanque séptico y en cuestión de segundos, cayó directamente.

“Fue bastante aterrador porque la caída fue rápida y luego me di cuenta de dónde estaba y lo que estaba sucediendo y salí muy rápido. No me quedé allí mucho tiempo”, dijo Shaw.

Poco después del incidente, Shaw dijo que descubrió que su tanque séptico tenía más de 60 años.

En 48 horas, compró un tanque nuevo, que dijo que fue caro, pero muy necesario.

“En este momento, creo que la clave es la concienciación. Si tienes un sistema séptico, sé consciente. Si está envejeciendo, es posible que quieras que lo inspeccionen, lo revisen y lo revisen y, si es necesario, es posible que quieras hacer un esfuerzo y reemplazarlo, porque podría ser peligroso”, dijo Shaw.

Shaw planea trabajar con los departamentos de salud del condado, para desarrollar fondos para crear conciencia en la comunidad, sobre el deterioro de sus tanques sépticos. Su plan es evitar que esto le suceda a alguien más, especialmente a un niño pequeño ó a una persona mayor.