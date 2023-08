Residentes de la subdivisión de Lincoln están cansados de las malas carreteras

30 de agosto de 2023 – LINCOLN, Alabama – Agencias.

Los residentes de Lincoln dicen que están cansados de las terribles condiciones de las carreteras en su subdivisión. La gente dice que el desgaste que sufren sus vehículos al subir y bajar por Saddletree Lane, continúa aumentando sus costos de mantenimiento.

La ciudad dice que cuando se construyó la carretera, no contenía un derecho de paso para las vías públicas que pertenecían a todos los propietarios. Al ser un fraccionamiento privado, los propietarios no prepararon correctamente para que se convirtiera en una vía pública. Al no cumplir con las especificaciones adecuadas, el alcalde dijo que el condado nunca aceptó la carretera.

“Ciertamente se necesitará alrededor de $1 millón para arreglar ese camino, está en pésimas condiciones, es malo que esa gente tenga que vivir así y es parte de la razón por la que ahora el condado aprueba esta ley y ha publicado que cada subdivisión privada al entrar, se indica en el tablero que no es una carretera mantenida por el condado, el condado está tratando de advertir a la gente que si van allí, estarán solos”, dijo el alcalde de Lincoln, Lew Watson.

El alcalde Watson dice que como se trata de un problema del condado, la ciudad de Lincoln está dispuesta a trabajar con los residentes de esa área junto con el condado y el estado para ayudar a arreglar la carretera.