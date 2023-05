Robos de autos en Sokol Park en Tuscaloosa bajo investigación

1 de mayo de 2023 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

La policía de Tuscaloosa está tratando de encontrar al responsable de allanar autos en Sokol Park.

En el último mes, los investigadores dicen que hubo una ola de robos en los que los ladrones rompieron ventanas y robaron objetos de valor.

El auto de Gina Kelly fue allanado el viernes por la noche, mientras miraba a sus nietos jugar al béisbol en el parque. Los ladrones le robaron el bolso y gastaron más de $12,000 dólares en varias de sus tarjetas de crédito. El vehículo de la hija de Kelly también fue allanado, Kelly dice que toda la experiencia fue terrible.

“Estoy muy molesta porque me robaron mi bolso, y todo estaba en mi bolso y no puedo creer que lo dejé en el auto. Lo dejé en el auto, pero no estaba a la vista, estaba debajo de mi asiento, y simplemente me molesta que revisaron mis cosas y me las robaron”, dijo Kelly.

El Capitán Michael Baygents está instando a la gente a cerrar con llave sus puertas y asegurarse de no dejar objetos de valor en su automóvil. Está a cargo de la División de Investigación Criminal de la Policía de Tuscaloosa.

“Estamos teniendo robos de automóviles en los que se rompen las ventanas y, en la mayoría de los casos, las personas dejan artículos de valor dentro de los automóviles a la vista y las personas rompen la ventana y agarran objetos de valor y se van y hemos tenido estos en Sokol Park y el comienzo del sendero en Rice Mine”, dijo Baygents.

La Autoridad de Parques y Recreación de Tuscaloosa tiene guardabosques que patrullan el parque. Becky Booker se encargó de las relaciones públicas de PARA.

“Tenemos a nuestros guardaparques por varias razones, patrullan, están buscando situaciones y están aquí disponibles por razones de seguridad”, dijo Booker.

El TPD pide que si alguien tiene información sobre los robos de automóviles, llame a la policía de Tuscaloosa.