Se abren centros de enfriamiento en el condado de Etowah antes del calor peligroso este fin de semana

14 de junio de 2024 – CONDADO DE ETOWAH, Alabama – Agencias.

Antes de un posible nivel récord de calor este fin de semana, Gadsden-Etowah EMA anunció que están abriendo múltiples centros de enfriamiento en todo el condado.

Puede encontrar dónde están ubicados los centros de enfriamiento y cuánto tiempo estarán abiertos a continuación:

Salvation Army

1101 1st Ave, Gadsden

Horario extendido de jueves a domingo

Los huéspedes diurnos están invitados a cenar a las 5 p. m., las camas en el refugio nocturno son limitadas

Gadsden Public Library (las tres ubicaciones)

Main Library

254 S. College Street, Gadsden

Viernes: 9 a. m. – 5 p. m.

Sábado: 9 a.m. – 2 p.m.

Alabama City Branch

2700 W. Meighan Blvd., Gadsden

Jueves y viernes: 9 a.m. – 5 p.m.

East Gadsden Branch

809 E. Broad St. Gadsden

Jueves y viernes: 9 a.m. – 5 p.m.

Freedom Center

1601 W. Meighan Blvd., Gadsden

Viernes y sábado: 10 a.m. – 4 p.m.

Hokes Bluff Community Center

5081 Gilliland St., Hokes Bluff

Viernes a sábado: después de las 2 p. m.

Se le solicita que llame al ayuntamiento al 256-492-2414 ó al 256-442-2312 para acceder

Altoona Community Center

3680 Main Street, Altoona

Viernes y sábado: 12 h. – 5 p.m.

Se le pide que llame al ayuntamiento al 205-589-2311 para acceder