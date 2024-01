Se abren estaciones de calentamiento en el centro de Alabama

16 de enero de 2024 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

A medida que las temperaturas extremadamente frías están afectando a las personas en todo el centro de Alabama, las estaciones de calentamiento están abriendo sus puertas para quienes necesitan refugio.

Birmingham

Hay una estación de calentamiento abierta las 24 horas en el BJCC East Ballroom, abierta desde ahora hasta el jueves 18 de enero a las 7 a. m. El refugio está ubicado en 1100 22nd St. North. Se proporcionarán más actualizaciones según las condiciones climáticas.

Anniston

La estación de calentamiento público en The Bridge at Anniston First United Methodist Church (1400 Noble St, Anniston, AL 36201) está actualmente abierta y permanecerá abierta todo el día y la noche el martes 16 y miércoles 17 de enero.

Desde el jueves 18 de enero hasta el viernes 19 de enero, la estación de calentamiento público mantendrá su horario habitual y abrirá por las tardes a las 5 p.m. y cerrando por las mañanas a las 8 a.m.

El sábado 27 de enero, la estación de calentamiento estará abierta todo el día y toda la noche.

Para obtener más información sobre la estación de calentamiento, comuníquese con United Way a través de su línea de ayuda las 24 horas, los 7 días de la semana, marcando 211.

Condado de Gadsden y Etowah

Se están abriendo varios centros de calentamiento en el área de Gadsden y el condado de Etowah.

Haga clic aquí para ver la lista completa. Las autoridades dicen que esta lista podría cambiar. Siga a la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Gadsden/Etowah en Facebook para obtener las últimas actualizaciones:

Tuscaloosa

Las estaciones de calentamiento proporcionadas por la EMA del condado de Tuscaloosa y la Compassion Coalition, están disponibles en la ciudad de Tuscaloosa desde ahora hasta el miércoles 17 de enero.

Cualquier persona que necesite ayuda puede comunicarse con el Departamento de Policía de Tuscaloosa al 205-349-2121 ó con el Cuerpo de Bomberos de Tuscaloosa al 205-248-5420.

Condado de Walker

El Centro de Servicios Familiares del Área de Jasper tiene una estación de calentamiento abierta las 24 horas, los 7 días de la semana hasta el miércoles 17 de enero, ubicada en la antigua escuela de West Jasper (1400 19th Street West, Jasper, AL 35501). Aquellos que planean quedarse deben registrarse antes de las 10 p. m. Se pide a los invitados que entren por la puerta única del gimnasio.

Condado de Chilton

El sheriff Shearon autorizó que el vestíbulo de la cárcel del condado de Chilton se abriera como estación de calentamiento. La cárcel está ubicada en 301 City Street, Clanton, Alabama, 35045.

Condado de Cullman

Tres refugios en el condado de Cullman estarán abiertos durante el día 16 de enero, incluido el Ayuntamiento de Dodge City, la Iglesia Pentecostal Trinity y el Centro Comunitario Gold Ridge.

Dodge City Town Hall

130 Howard Circle, Hanceville, AL 35077.

Hay refugio disponible pero no hay camas ni comida en este lugar.

Trinity Pentecostal Church

AL Highway 91, Hanceville, AL 35077

Goldridge Community Center

5201 County Road 1545 Cullman, AL 35058