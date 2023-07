Se investigan casos de robo de autos en Tuscaloosa

10 de julio de 2023 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

La policía está investigando una serie de casos de robo de autos.

El viernes temprano en la mañana, ladrones irrumpieron en cuatro autos estacionados dentro del estacionamiento del edificio Crimson Commons. Los estudiantes de la Universidad de Alabama Maggie Donahue y su hermano Jack, que son de Chicago, viven en el edificio y están molestos. Robaron el jeep de Donahue, pero no la camioneta de su hermano.

“Me molestó mucho y no entiendo por qué la gente tiene que hacer esto, y me gustaría ver que los atrapen y rindan cuentas por sus acciones. Robaron unas gafas de sol y yo tenía algo de dinero allí que también robaron”, dijo Donahue. “Y apesta y me tomó por sorpresa, especialmente porque vivimos en una comunidad cerrada y seguro que fue molesto”.

Jack Donahue dice que está frustrado porque su hermana tendrá que pagar casi $400 para reemplazar su ventana rota. Quiere saber cómo sucedió esto donde vive.

“Fue aterrador, especialmente en una comunidad cerrada como esta, pensamos que nuestro apartamento era seguro, especialmente con las puertas de nuestro automóvil cerradas, pero supongo que no”, dijo Donahue.

Los investigadores policiales dicen que los ladrones están rompiendo ventanas, tomando dinero, carteras, tarjetas de crédito y también tomando armas de los autos. El teniente Donny Emmerson dice que la policía está haciendo todo lo posible para localizar a los sospechosos.

“Creemos que este tipo de delincuentes buscan delitos contra la propiedad fáciles, no apuntan a ninguna persona individual, no hacen amenazas de esa manera, sino que buscan más el dinero rápido y les encanta robar armas”, dijo Emmerson.

Emmerson dice que un total de 10 robos de autos ocurrieron durante el fin de semana, con sospechosos que irrumpieron en autos en Oak Trace Apartments, y otros vehículos fueron robados en la tienda Fresh Market en McFarland Blvd. Emmerson dice que una persona fue arrestada por nueve casos.

Maggie Donahue dice que esta experiencia es algo que nunca olvidará.

“Ya no guardaré nada de valor en mi auto y me aseguraré de cerrar con llave mis puertas, no es que haya hecho mucho, pero ya no guardaré nada de valor en mi auto”, dijo Donahue.

La policía de Tuscaloosa dice que en las últimas dos ó tres semanas, los oficiales han investigado una serie de casi 30 casos de robo de autos.