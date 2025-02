Senador republicano propone eliminar la legislación “santuario” para inmigrantes en California

21 de febrero de 2025 – San Diego (EE.UU.) – EFE.

El senador estatal republicano Brian Jones presentó este viernes ante la comunidad de San Diego un proyecto de ley que busca derogar la política de “santuario” para inmigrantes en California. La propuesta tiene como objetivo cancelar la ley SB54, una normativa que fue aprobada en 2017 bajo la administración del presidente Donald Trump, para brindar protección a los migrantes no autorizados.

Jones explicó durante una conferencia de prensa que la ley SB54, que impide la colaboración entre las autoridades locales, estatales y los oficiales de migración, debería ser revisada y anulada. Considera que esta legislación no favorece el bienestar de la comunidad y está en contra de los intereses del estado. Además, enfatizó que es necesario cambiar la forma en que se aborda la cuestión migratoria en California.

Durante la presentación del proyecto, varios grupos civiles que apoyan a los inmigrantes estuvieron presentes, mostrando su apoyo a la ley SB54. Uno de los defensores más destacados fue el dirigente sindicalista Christian Ramírez, quien recordó que la ley fue resultado de décadas de luchas en favor de los derechos de la comunidad inmigrante y la unidad familiar.

Ramírez expresó que la lucha por la protección de los derechos de los trabajadores inmigrantes no puede ser ignorada, y agregó que aquellos que intentan criminalizar a esta comunidad deberían estar preparados para enfrentar las consecuencias, como tener que asumir trabajos que normalmente realizan los inmigrantes, como la cosecha de alimentos.

El activista también señaló que, en tiempos difíciles, la ley y la protección de los derechos deben prevalecer, y destacó que legisladores como Jones están intentando debilitar leyes como la SB54, que brindan respaldo a los inmigrantes en California. Aseguró que estos intentos no deben ser tomados a la ligera.

Por su parte, Pedro Ríos, director del Comité de Servicios de los Amigos Americanos, expresó su esperanza de que la propuesta del senador Jones no prospere. Señaló que sería un largo proceso para anular la ley y que, actualmente, no cuentan con el apoyo legislativo necesario para ello. Además, advirtió que criminalizar a los inmigrantes no es una solución viable ni justa.

Ríos destacó que el camino para revertir la ley SB54 sería arduo, y remarcó que la criminalización de los inmigrantes no resolverá los problemas que se buscan abordar con la reforma propuesta. Su postura es que la ley SB54 debe mantenerse, ya que protege a una comunidad vulnerable y no fomenta la criminalización.

El senador Jones, acompañado por varios jefes de policía y el alguacil del sur de California, argumentó que la ley SB54 ofrece protección a delincuentes y pedófilos, lo cual considera inaceptable. A su juicio, la ley favorece a criminales, al no permitir que las autoridades locales colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En contraste, Arcela Núñez, directora de la Universidad Popular de San Marcos, expresó que la comunidad inmigrante se siente amenazada por esta propuesta, ya que muchos son padres y madres trabajadores que están siendo criminalizados. Subrayó que estas personas tienen derechos fundamentales que deben ser respetados, y que las leyes de protección deben mantenerse intactas.

Núñez también instó a la comunidad inmigrante a buscar asesoría legal especializada, tanto a nivel individual como en grupo, para proteger sus derechos. La académica resaltó que es fundamental que los inmigrantes se informen adecuadamente sobre sus derechos y busquen el apoyo necesario para enfrentar los desafíos que esta iniciativa podría traerles.