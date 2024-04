Shelby Humane Society renuncia a la tarifa de adopción por un día

9 de abril de 2024 – CONDADO DE SHELBY, Alabama – Agencias.

Varios animales ahora tienen hogares permanentes, luego de un especial de adopción, en una Shelby Humane Society muy llena y concurrida.

Las tarifas de adopción del martes no se aplicaron a ningún animal de 6 meses ó más.

Los voluntarios de la sociedad humanitaria dijeron, que en tan sólo unas horas se adoptaron cinco animales.

Dicen que a veces la tarifa de adopción puede ser un problema para algunas personas, por lo que, en un esfuerzo por hacerlo más fácil, la hicieron gratuita.

Los voluntarios dijeron que la sociedad humanitaria siempre está buscando formas de realojar a los animales y ayudar con el hacinamiento.

Este especial llamado eclipse total del corazón, era solo otra forma de hacerlo y también incluía todas las vacunas para tu animal así como el microchip, esterilización y castración.

“A veces, simplemente para iniciar la relación que tienes con ese animal, comienza el primer día, lo que podría ser esa tarifa de adopción que te impide entrar”, dijo la voluntaria Shondra Whitt.

Si te perdiste el especial del martes, no te preocupes porque el domingo la sociedad humanitaria ofrece otro llamado Paws in the Park.

Se realizará en Heardmont Park donde ofrecerán vacunas y microchips a bajo costo.

Para más información dirígete aquí.