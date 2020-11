Sólo la unión como una sola nación, nos hará grandes

10 de noviembre de 2020 – por: El Director.

El 2020 nos ha enseñado grandes lecciones, el confinamiento nos ha dado la oportunidad de compartir más en familia, ha sido el escenario del desarrollo de habilidades que no sabíamos que teníamos y hemos encontrado tiempo para poder realizar esos entretenimientos y proyectos que siempre estábamos aplazando. Pero también, nos ha dejado al descubierto lo vulnerables que somos y a veces con dolor nos muestra nuestra incapacidad y desespero, cuando la ciencia ya no tiene argumentos para salvar a nuestros seres queridos. Este 2020 ha dejado al descubierto la fragilidad de nuestros sistemas de salud; eso ya lo sabemos, basados en un virus que no podemos detener, a pesar de la enorme tecnología de la que nos ufanamos. Cuando pensábamos que con la pandemia ya todo estaba escrito para este desconcertante año, nos hemos dado cuenta con las elecciones que están en curso, de una situación que aunque en parte ya sospechábamos, no imaginábamos que pudiera ser tan acentuada y me refiero a la gran división que existe en nuestro país; estas votaciones han dejado al descubierto este hecho insólito que nos deja sin aliento; un país tan dividido, no puede avanzar en los proyectos y programas que se quisieran contemplar en el legislativo y pudiera generar enfrentamientos y violencia, el compost propicio para la germinación interna de conflictos mayores.

Las ideas tan disímiles de los partidarios de uno u otro grupo, siempre han de ser un impedimento para llevar a feliz término los programas que se quisieran votar. En todos los escenarios sus ideas van en contravía y así, sus progresos son muy lentos en su camino a convertirse en leyes. Todos sabemos, por poner un ejemplo, que la reforma migratoria es una necesidad imperante de todos los inmigrantes, una que sea integral y justa, pero, cada grupo piensa de manera diferente de ella y cualquiera que sea nuestro presidente va a encontrarse con detractores de sus programas migratorios en una de las dos cámaras y pasará del Senado a la Cámara baja y así sucesivamente sin que se llegue una solución ni siquiera mediana.

Este es solo un ejemplo que ya hemos visto con anteriores gobiernos, y donde no se mostraba una división tan acentuada como la que hemos visto en estas elecciones, hecho que agrega con este contexto una gran dificultad para cualquier nueva legislación que se quiera votar.

Sin embargo, todavía tenemos esperanzas de que los dos partidos conscientes de la actual situación y en lugar de cada uno ir por diferentes rutas, busquen la unión para sacar al país de los escenarios en que nos ha tocado vivir en este 2020 y que ha generado esta pandemia a nivel mundial. Debemos enfocarnos en construir una mejor nación y esto se puede lograr con la unión de los partidos, ningún país ha podido esquivar las repercusiones sanitarias, económicas y sociales de la crisis de la COVID-19. Trágicamente, más de 240.000 personas han muerto y cerca de diez millones han sido infectadas. El FMI proyecta que la actividad económica mundial disminuirá en una escala no registrada desde la Gran Depresión. Se trata, sin duda, de una crisis sin precedentes.

Pero a pesar de las desalentadoras perspectivas, tengo esperanza en el futuro. Las crisis suelen sacar a relucir lo mejor de la gente, y eso es lo que espero que hagan los dos partidos protagonistas de esta contienda politica, no hay rojos ni azules, ni derechas ni izquierdas, solo una gran nación de estupendos seres humanos, grandes y maravillosas personas que unidas vamos a sacar adelante este extraordinario país. Y esto no es solo trabajo de los políticos, desde nuestro lugar cada uno podemos poner de nuestra parte; siendo mejores trabajadores, mejores y más humanos jefes, mejores esposos, mejores hijos, todos podemos ser solidarios y regalar aunque sea una sonrisa con quien nos crucemos o poder escuchar a quien el dolor y la soledad los embarga; todos podemos construir un mejor futuro y enfrentar ambos virus: el de la pandemia y el de la gran división que ha sacado a relucir el panorama político actual, ambos partidos y sus protagonistas tienen grandes ideas solo necesitan estrechas lazos, los resultados de seguro serian extraordinarios. Tengo plena confianza, ¡que si se puede!

El Director

Ing. Jairo Vargas

[email protected]

Latino News. LLC