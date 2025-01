‘The Last of Us 2’ llegará en abril

7 de enero de 2025 – Los Ángeles (EEUU) – EFE.

La segunda temporada de ‘The Last of Us’, la serie de HBO Max basada en el popular videojuego, se estrenará en abril, según anunció la plataforma de streaming a través de un nuevo tráiler.

La serie, que cuenta con las interpretaciones de Bella Ramsey como Ellie y Pedro Pascal como Joel, incorporará en esta nueva temporada a los actores Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino y Ariela Barer.

Creada por Craig Mazin y Neil Druckmann, ‘The Last of Us’ fue la serie más vista en 2023 en HBO, logrando además ocho nominaciones a los premios Emmy, incluidas las de mejor serie dramática y las de los actores Pascal y Ramsey, conocidos por su papel en ‘Game of Thrones’.

El éxito de la serie ha sido uno de los mayores logros de adaptación de un videojuego a la televisión. Originalmente creado por el estudio Naughty Dog para la consola PlayStation, el videojuego también contó con dos entregas.

La historia sigue las peripecias de un contrabandista y un adolescente mientras recorren Estados Unidos en un mundo postapocalíptico. En este escenario, la mayoría de la humanidad ha sucumbido a una infección causada por un hongo, el Cordyceps, que transforma a las personas en criaturas zombificadas y caníbales.