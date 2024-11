7 de noviembre de 2024 – HOOVER, Alabama – Agencias.

El jueves, el alcalde de Hoover, Frank Brocato, hizo un gran anuncio.

Compartió a través de Facebook que Trader Joe’s llegará a Hoover en 2025.

Trader Joe’s se mudará a la antigua ubicación de Bed Bath and Beyond, en Lorna Road, frente a Best Buy.

El otro Trader Joe’s del área de Birmingham, está ubicado en The Summit.