Travis Kelce, estrella de los Chiefs y pareja de Taylor Swift, lanzará un programa de TV

1 de octubre de 2024 – EE.UU. – EFE.

Travis Kelce, quien ha ganado el Super Bowl en tres ocasiones con los Kansas City Chiefs y es pareja de la reconocida cantante Taylor Swift, fue presentado este martes como el nuevo anfitrión de “Are You Smarter Than A Celebrity?” (¿Eres más inteligente que una celebridad?), un programa que estará disponible en la plataforma de streaming Prime Video.

La fecha de lanzamiento del programa está fijada para el 16 de octubre, según anunciaron las redes sociales de la plataforma, donde compartieron vídeos que muestran a Kelce interactuando con varios concursantes.

En su publicación en ‘X’, la empresa comentó que “las celebridades son como nosotros, también enfrentan dificultades con la geografía”, destacando que Travis Kelce será el presentador de este entretenido show.

“Are You Smarter Than A Celebrity?” es un programa que presenta a una celebridad, en este caso Kelce, quien guiará a los concursantes en la respuesta de 11 preguntas sobre diversos temas del currículo de educación primaria.

El objetivo del juego es que los concursantes respondan correctamente el mayor número posible de preguntas para intentar ganar un premio de 100,000 dólares.

A sus 34 años, Travis Kelce es considerado uno de los mejores alas cerradas en la historia de la NFL, destacando por su habilidad y rendimiento en el campo.

Kelce se unió a los Kansas City Chiefs tras ser elegido en la tercera ronda del Draft de 2013. Desde entonces, ha tenido la oportunidad de jugar en cuatro Super Bowls, ganando tres de ellos, específicamente en las ediciones LIV, LVII y LVIII.

Su notoriedad aumentó considerablemente en octubre del año pasado al iniciar una relación con Taylor Swift, quien desde septiembre de 2023 ha asistido a los partidos de los Chiefs para apoyar a Kelce.

La presencia constante de Swift en los encuentros de Kansas City elevó la visibilidad de la NFL y de Kelce, quien experimentó un aumento del 400% en las ventas de su jersey número 87 tras hacerse pública su relación con la artista de “Look What You Made Me Do”.

Un momento inolvidable de su relación ocurrió durante la celebración de la victoria en el Super Bowl LVIII en febrero pasado, cuando Kelce abrazó y besó a Swift bajo una lluvia de confeti en el campo del Allegiant Stadium en Paradise, Nevada.