Un jurado militar en Guantánamo sentencia a 23 años a dos implicados en atentados de Bali

26 de enero de 2024 – Fort Meade (Maryland, EE.UU.) – EFE.

Dos prisioneros de la base estadounidense de Guantánamo (Cuba) que han reconocido su implicación en los atentados en Bali de 2002 fueron sentenciados este viernes a 23 años de cárcel cada uno por un panel (jurado) militar.

Los acusados, los malasios Mohammed Farik bin Amin y Mohammed Nazir bin Lep, bajo detención estadounidense desde 2003, se enfrentaban a entre 20 y 25 años de cárcel, por lo que el panel, formado por cinco militares, optó por una pena intermedia.

Poco después de leer la sentencia, el juez, el teniente coronel de la Fuerza Aérea Wesley A. Braun, dio a conocer los detalles del acuerdo secreto de culpabilidad que ambos habían negociado con el Gobierno de Estados Unidos y por el cual no cumplirán más de 6 años de cárcel.

Además, ese mismo acuerdo da 311 días de crédito a Farik y 379 días a Nazir, sin especificar el motivo.

El rotativo The New York Times informó de que los acusados habían acordado su pronto traslado a Malasia una vez sentenciados para participar en un programa de rehabilitación para yihadistas, pero el juez no mencionó nada al respecto.

De esta manera concluyó la fase de sentencia del proceso, que ha durado cuatro días desde la selección del panel el martes, los testimonios de los familiares de las víctimas el miércoles, de los acusados el jueves y los alegatos finales hoy.

Farik y Nazir se declararon culpables la semana pasada de haber participado en los atentados tras firmar acuerdos con la Fiscalía militar a cambio de declarar en contra del indonesio Encep Nurjaman ‘Hambali’, considerado un ideólogo del grupo Jemaah Islamiya y también detenido en Guantánamo.

Los tres fueron imputados en 2021, tras 18 años de detención, en la misma causa, pero el año pasado las autoridades separaron sus procesos durante la negociación con Farik y Nazir, que han reconocido haber conspirado con ‘Hambali’, considerado como uno de los responsables de los hechos.

En los atentados perpetrados en locales de ocio nocturno de Bali ese 12 de octubre de 2002 murieron 202 personas de una veintena de nacionalidades, entre ellas 88 australianos, 38 indonesios, 23 británicos y siete estadounidenses.

En su admisión de responsabilidad, Farik y Nazir aseguraron no haber tenido conocimiento del atentado hasta después de que ocurriese, pero que prestaron apoyo logístico a los responsables directos.

Farik, Nazir y ‘Hambali’ fueron detenidos en Tailandia en 2003 y pasaron tres años en cárceles secretas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés) antes de ser trasladados a Guantánamo en 2006. Los más de 20 años que llevan bajo custodia no fueron tenidos en cuenta a la hora de dictar la sentencia.

El expresidente George W. Bush (2001-2009) abrió el centro de detención de Guantánamo en 2002, poco después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, para encerrar a sospechosos de terrorismo.

Un eventual traslado de Farik y Nazir serviría para reducir a 28 el número de reos en la base naval de Guantánamo, que en su punto álgido llegó a tener a 780.