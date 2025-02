Varias universidades de Alabama eximirán las tasas de solicitud la próxima semana

20 de febrero de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Varias universidades de Alabama y del sureste, eximirán las tasas de solicitud la próxima semana, para los futuros estudiantes.

La Campaña de solicitud universitaria de 2025, se llevará a cabo del 24 al 28 de febrero y es una extensión del evento que se llevará a cabo en octubre de 2024, para los estudiantes de secundaria que deseen asistir a la universidad.

Las siguientes universidades, han eximido el pago de las tasas de solicitud durante la campaña de este año:

Alabama A&M University – Alabama

Alabama State University – Alabama

Allen University – South Carolina

Auburn University at Montgomery – Alabama

Brenau University – Georgia

Florida Southern College – Florida

Fort Valley State University – Georgia

Georgia Gwinnett College – Georgia

Georgia Southwestern State University – Georgia

Huntingdon College – Alabama

Jacksonville State University – Alabama

Lincoln Tech – Tennessee

Lipscomb University – Tennessee

Maryville College – Tennessee

Mercer University – Georgia

Miles College – Alabama

Mississippi College – Mississippi

Mississippi University for Women – Mississippi

South Carolina State University – Carolina del Sur

Spring Hill College – Alabama

Stillman College – Alabama