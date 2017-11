American Airlines se queda sin pilotos para la Navidad

Un problema informático de la compañía da vacaciones a discreción al personal de vuelo

30 de noviembre de 2017 – Nueva York – Agencias.

Santa Claus llegó por adelantando para los pilotos de American Airlines. El sistema informático de la compañía ofreció vacaciones a todos los aviadores en una fecha crítica. La mayor compañía aérea de Estados Unidos trata ahora de resolver la situación, porque no tiene personal suficiente disponible para atender miles los vuelos a lo largo del mes de diciembre, el periodo más intenso de viajes.

El problema lo anunció el sindicato Allied Pilots Association este miércoles. La compañía les notificó que el sistema de planificación de vuelos no hizo distinciones en la elección de los días libres. Los pilotos con más antigüedad, tienen preferencia. La aerolínea no especifica cuantos estarían afectados. Lo único que señala es que la carencia de pilotos se concentra en la segunda mitad de diciembre, el más complicado.

Los sindicatos aseguran que hay 15.000 vuelos programados sin capitanes, copilotos o sin ambos. American Airlines asegura que está trabajando de manera diligente para corregir la situación y evitar cancelaciones. El arreglo tiene un precio. La compañía ofrece a los pilotos y al resto del personal incentivos del 150% sobre el salario base por trabajar durante las fiestas. Es lo máximo con lo que les puede compensar basándose en el contrato en vigor.

Se espera que este año viajen 30 millones de personas durante las vacaciones de Navidad. Solo American Airlines, con 15.000 pilotos activos, tiene previsto realizar 200.000 vuelos en diciembre y no está claro que todos los aviones puedan despegar. Los sindicatos tratan de forzar la mano y están pidiendo a los pilotos que no acepten el remedio que se les ofrece porque considera que no cumple las condiciones del contrato laboral.

Pasadas 24 horas del anuncio, American Airlines indicó que las vacantes se redujeron a “varios centenares” de vuelos y explicó que el número seguirá reduciéndose durante los próximos días porque los pilotos están respondiendo, “para garantizar que los clientes son atentidos”. La aerolínea no canceló hasta el momento ningún vuelo programado para diciembre.

El problema fue descubierto al final de la semana pasada, cuando el sindicato detectó que había 19.000 asientos en la cabina sin asignar. El incidente es inusual, pero no es único. La aerolínea de bajo coste europea Ryanair arrastra desde mediados de septiembre un problema similar con el sistema de planificación de vuelos, que le va a llevar a cancelar 20.000 vuelos entre noviembre y marzo del año próximo por falta de pilotos.