AMLO afirma que no hay problema de desabasto de gasolina en México

En su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que hay gasolina suficiente y que no existe ningún problema de desabasto en México

8 de enero de 2019 – Agencias.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dio a conocer en su conferencia matutina que no existe ningún problema de desabasto de gasolina en el país, pues “hay suficiente”.

AMLO detalló que los problemas de desabasto de gasolina tienen que ver con los cambios en las rutas de distribución para evitar el famoso huachicoleo.

“Cambiamos la ruta de la distribución, por eso el desabasto en algunos lugares. Puedo decir que tenemos gasolina suficiente, no hay problema de desabasto. Lo que estamos cuidando es la distribución, no abrir los ductos para que no haya fugas”, indicó López Obrador.

López Obrador dijo que se ha ido avanzando en el combate al robo de combustible, huachicoleo, y aunque aún existen casos, se está enfrentando.

AMLO aseguró que actualmente hay un robo de cien pipas de gasolina, pero que antes era de más de mil.

El presidente de México llamó a quienes se dedican al huachicoleo a buscar opciones legales de vida y apuntó que su gobierno ya ofrece alternativas con becas, capacitación para el estudio y el trabajo. También, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se reforzará la vigilancia de las instalaciones de Petróleos de México (Pemex) con 900 militares.

López Obrador dijo que el desabasto se ha dado sólo en unos puntos del país y que se ha magnificado, pero aseguró que el problema se va a resolver.

El propósito de los medios de comunicación es dar la noticia, sin medida”, dijo y enfatizó que el desabasto de combustible no es un asunto generalizado y dependerá de quién se cansa primero, “si los que se roban el combustible o nosotros”.