‘Arena of Valor’, el videojuego para móvil que escandaliza a China y al que tu hijo pronto se enganchará

El periódico controlado por el gobierno chino lo calificó como un “veneno” para los jóvenes debido a la addición que puede generar

25 de agosto de 2017 – Agencias.

La fiebre de Arena of Valor se extiende. Desde su lanzamiento en China en 2015, este videojuego para smartphones, desarrollado por el gigante de internet Tencent, ha cautivado ya a más de 200 millones de jugadores. Ahora llega a Europa.

Es un videojuego multijugador que mezcla la estrategia, el rol, la acción y la cooperación en equipo con la rapidez y sencillez que ofrece en los apenas 10 minutos que duran las partidas. Se inspira en League of Legends, otro juego de la compañía y que goza de gran popularidad entre los aficionados a los deportes electrónicos, pero adapta sus mecánicas a un nuevo método de control: pantallas en lugar de ratón y teclado. Al igual que otros títulos de Tencent, es un juego gratuito sustentado por micropagos.

Es fácil de aprender y muy difícil de dominar debido a sus mecánicas, desarrollo de estrategias y juego en equipo con los más de 42 héroes que hay; por el momento, ya que Arena of Valor, conocido en China como Honor of Kings, promete actualizaciones constantes de contenido. En Europa, Tencent ha adaptado el juego en occidente incluyendo personajes conocidos por los todos los niños como Batman y Superman. La dirección artística es sobresaliente, todos los detalles están cuidados al máximo, los controles son intuitivos y la banda sonora está compuesta por el compositor Hans Zimmer, conocido por componer la banda sonora de películas como El Rey León, Gladiator o Interestelar.

El gigante de negocios en internet sabe cómo hacer videojuegos para smartphone de éxito, y son los reyes del sector desde que adquirieron el estudio finlandés Supercell, responsable del popular Clash of Clans. Pero en China, su desorbitada popularidad ha comenzado a jugar en su contra: el diario People’s Daily —controlado por el gobierno— calificó Arena of Valor como un “veneno”para los jóvenes del país. “¿Está entreteniendo al público o arruinando sus vidas?”, puede leerse junto a una llamada a las compañías de videojuegos a adoptar una mayor responsabilidad social. Al día siguiente, Tencent introdujo una serie de medidas para restringir a una hora al día el tiempo de juego a los menores de 12 años y dos horas a los menores de 18. También se prohibió el ingreso de menores en Arena of Valor a partir de las nueve de la noche.

“No existe una regulación que proteja de la adicción a los juegos para móviles en China, pero hemos decidido tomar la iniciativa para intentar aliviar las preocupaciones de los padres limitando el tiempo de juego de sus hijos”, dijo Tencent en un comunicado.

Arena of Valor cuenta ya con más de 80 millones de usuarios activos al día en China, más de los que tuvo Pokémon GOen su época dorada. Es el juego con más crecimiento del mundo en 2017, y ahora se expande a Occidente.

“Se ha convertido en el título más popular para móviles en China gracias a la intensa promoción de Tencent, el boca a boca, los vídeos en internet y los deportes electrónicos. Los canales de la compañía, como WeChat y QQ, han permitido que llegue a una gran audiencia y la popularidad de League of Legendsha hecho que muchos de sus jugadores lo instalen y prueben”, dice Daniel Ahmad, analista de Niko Partners especializado en el mercado de videojuegos asiático.

Es el deporte electrónico del momento, y el videojuego más visto en las plataformas de retransmisión de partidas como Douyu, el Twitch de China. Tencent ya hospeda un circuito competitivo que cuenta con grandes premios en metálico, más de 70 millones de espectadores y celebridades presentando los grandes eventos presenciales.

“Las oportunidades de negocio han aumentado al mismo ritmo que su popularidad”, dice Ahmad. “Tencent ha lanzado actualizaciones, regalos, guías de estrategias o eventos dentro del juego para saciar la demanda de sus apasionados jugadores. Abrieron un foro para hablar sobre él y ya cuenta con 94 millones de entradas. Incluso hay compañías que ya están sacando mandos de control específicamente diseñados para el título”.