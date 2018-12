¿Cuáles son los vehículos que desaparecerán en el 2019?

27 de diciembre de 2018 – Por: Enrique Kogan – Puros Autos

La industria automotriz ha sido una de las más vibrantes del mercado. En sus vaivenes de gustos, los consumidores han conducido a esta industria como una montaña rusa de cambios y contrastes.

En un siglo, el vehículo ha pasado de ser un simple medio de transporte, a una necesidad para la mayoría de las personas que necesitan movilizarse día a día. Pasó de ser un transporte de color negro con cuatro ruedas, a un medio útil con infinidad de opciones y colores.

Y la competencia es feroz entre las automotrices, que lanzan y quitan modelos de vehículos a un ritmo constante, solo para ser parte de las preferencias de los compradores.

Los fabricantes han invertido mucho tiempo y dinero en la comercialización y desarrollo de nuevos modelos, para luego tomar la decisión de descontinuarlos, asumiendo grandes pérdidas.

El radical cambio de los consumidores en sus preferencias por SUV y crossovers, que ofrecen más espacio, una posición más alta y una economía de combustible que es mucho mejor que hace una década, ha hecho que muchos sedanes queden fueran del gusto del comprador.

Debido a ello, varios vehículos están siendo eliminados de su fabricación, para dar lugar a las exigencias de un mercado que ha estado cambiando a un ritmo vertiginoso.

Un claro ejemplo, es el Volkswagen Beetle, un icónico modelo con siete décadas en el mercado y millones de ventas en el mundo, ya está dejando de ser un vehículo preferido por los compradores, por lo que la automotriz decidió darle un lógico retiro.

Pero la industria automotriz, puede llegar a ser como un péndulo, que gira de un lado a otro, y lo ha demostrado con Ford reviviendo el viejo Ranger, Toyota el Supra y Honda el Passport.

Mientras le auguramos un cálido renacer a estos resucitados modelos, debemos de darle la despedida a estos:

Ford Taurus

Esta no es la primera vez que Ford decide finalizar la producción de este gran sedán. En su mejor momento, el Taurus fue uno de los autos más populares en América. Ya no.

Ford Focus

Este sedán tuvo una excelente aceptación en su nacimiento. Pero su popularidad se fue desvaneciendo lentamente.

Ford C-Max

Este modelo, que se ofreció en versiones híbridas y enchufables, tuvo una fuerte salida, pero finalmente fue presa de las mismas tendencias de la industria que socavaron a otros híbridos.

Chevrolet Impala

Como lo fue el Taurus, este gran sedán ocupó la lista de los más queridos por los consumidores. A pesar de un rediseño, no pudo superar la desaparición del segmento de los sedanes.

Chevrolet Cruze

El Cruze fue una fuerte apuesta de la automotriz a principios de esta década, y valió la pena por un tiempo. Pero las ventas han sufrido durante el auge de los SUV. Su desaparición ha colocado a la planta de GM en Lordstown, Ohio, en grave riesgo de cierre.

Chevrolet Volt

El Volt fue el giro de GM hacia los vehículos de propulsión alternativos. Este vehículo esencialmente inventó el concepto del híbrido enchufable. Pero las ventas nunca alcanzaron las expectativas iniciales, y GM lo pondrá en el baúl de los recuerdos.

Volkswagen Touareg

A pesar de que este modelo se venderá en otros mercados extranjeros, VW lo quitara del país. La automotriz, está vendiendo con éxito el Atlas y el Tiguan, y el Touareg está siendo la oveja negra de la familia, por lo que cortara por lo sano.

Volkswagen Beetle

El Beetle tiene una de las siluetas más icónicas de la industria automotriz, pero a los estadounidenses le importa poco su historia, por lo que VW lo pasará a retiro antes que sea una caiga pesada para la automotriz.

Hyundai Azera

El Azera fue un intento del fabricante coreano para ofrecer algo más lujoso. El nuevo modelo pasara a ser un Genesis, la marca de lujo Coreana que está luchando para ganar espacio entre los alemanes y japoneses.

Honda CR-Z

Este híbrido compacto no gusto de entrada, y tuvo un mal momento, entrando en el mercado justo cuando las ventas de los híbridos sin gusto, caían en picada.

Toyota Prius V

Esta versión del Prius híbrido no se ha fabricado desde el año modelo 2017, pero sigue registrando ventas, aunque ya no lo veremos. La V de Victoria no tuvo éxito.

Nissan Juke

Este raro modelo de Nissan tenía sus adeptos que buscaban algo distinto. Pero se quedó sin adeptos. El nuevo Nissan Kicks lo reemplazo en el segmento.

Cadillac CT6 y XTS

Los sedanes de lujo de Cadillac han estado por mucho tiempo en el segmento equivocado y en el momento equivocado. Los compradores de autos americanos de lujo, se están moviendo rápidamente a los SUV’s.

Cadillac ATS

Me acuerdo cuando en su presentación el publicista dijo que este modelo sería la mejor competencia del BMW serie 3. No sé qué estaba fumando o bebiendo en ese momento este buen hombre, pero su visión era como la de Jose Feliciano.

Este sedán de lujo compacto no pudo superar los problemas de la marca Cadillac y es otro modelo que tomará la puerta de salida trasera, sin pena ni gloria.