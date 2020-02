Detención de Lozoya, por encima de intereses y de quienes afirmaron que nunca sería arrestado: Gertz Manero

El fiscal general Alejandro Gertz apuntó que ahora viene un proceso complicado, que es el de la extradición de Emilio Lozoya a México

12 de febrero de 2020 – Agencias.

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), aseveró que la detención de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en España, está por encima de los intereses económicos y de quienes afirmaron que nunca sería arrestado.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Gertz Manero detalló que este miércoles 12 de febrero fue uno de los “días buenos” durante su mandato en la FGR.

“Lo que debemos de buscar es que no sean escándalos de ocasión y que no se pierda el valor. Vamos a ir por todo (para extraditar a Lozoya), por supuesto”, afirmó.

Búsqueda por toda Europa

El fiscal general de la República contó la forma en que cazaron a Lozoya Austin por toda Europa hasta su detención este miércoles en España.

“Interpol no es una policía, es un sistema, es una estructura de investigación y de información de carácter internacional que se maneja con las policías locales de cada gobierno. Hay que obtener de Interpol que ratifique la legalidad de la orden de aprehensión con fines de extradición, la analizan y dan la ficha roja. A partir de ahí trabaja con los grupos policiacos locales y de acuerdo con la información que uno va recibiendo le van dando seguimiento, es un rompecabezas. No tenemos con qué agradecer a la policía española”, subrayó.

Falta la extradición

Gertz Manero apuntó que ahora viene un proceso complicado que es el de extradición, que podría tardar meses a menos de que Lozoya Austin quiera acogerse a la justicia mexicana, como lo hizo su madre. De momento ya se comenzó a trabajar en dicho procedimiento para traerlo al país lo más pronto posible.

El titular de la FGR contó que la Policía Nacional de España le avisó de la captura de Emilio Lozoya durante la madrugada y dio detalle de la manera en que le informó al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Cuando no me enferman, me acusan de cosas que nunca dije, están desatados. Yo creo que ya les está doliendo. Esto ha sido la historia de toda la vida”, concluyó Gertz Manero.