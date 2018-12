Echan a Michelle Salas, hija de Luis Miguel, de restaurante por hablar español

La modelo es víctima de ataque racista en restaurante en Estados Unidos

10 de diciembre de 2018 – Agencias.

Ser la hija de Luis Miguel no la hace menos vulnerable al racismo.

Michelle Salas reveló, mediante un video en Instagram, que la echaron de un restaurante en Estados Unidos porque estaba hablando español.

En el clip de Instagram del pasado 4 de diciembre, la hija de “El Sol de México”, narra cómo en un negocio al que acudió a cenar una mujer se le acercó para cuestionarla por su idioma.

“Estaba en un restaurante y una chica me dijo: ‘Por favor, no hables español’, y yo me quedé como ‘¿qué?’. Y ella replicó ‘Sí, deja de hablar español. Regrésate a tu país’. Estaba muy enojada y me sentí cómo… es una larga historia o corta, como sea, no importa qué pasó después, lo importante es todos somos humanos, venimos de diferentes lugares, no importa qué idioma hablas o cómo te veas. Lo encontré muy acosador, muy intolerante y muy descortés”, relató.

Salas lleva nueve años residiendo en Estados Unidos; al momento radica en Nueva York, aunque, por sus responsabilidades como modelo viaja constantemente a Florida y a California, así como otros países.