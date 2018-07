El nominado por Trump al Supremo se endeudó en decenas de miles de dólares para entradas de béisbol

El conservador Brett M. Kavanaugh llegó a quedarse sin crédito con tickets para los Nationals, el equipo de la ciudad de Washington, según su informe financiero, citado por ‘The Washington Post’

12 de julio de 2018 – Washington – Agencias.

El nominado por Donald Trump para ocupar la próxima plaza vacante en el Tribunal Supremo es católico, conservador, formado en Yale y, como ha quedado claro este miércoles, muy, muy aficionado a los Nationals, el equipo de béisbol de Washington DC. Brett M. Kavanaugh incurrió en decenas de miles de dólares de deuda durante la pasada década a base de comprar entradas para partidos con su tarjeta de crédito, según los datos financieros proporcionados por la Casa Blanca y adelantados por The Washington Post.

El fervor le llevó en ocasiones a acumular unas cargas que llegaron a exceder su liquidez y el valor de sus activos de inversión. Según dijo el portavoz de la Casa Blanca Raj Shah al Post, el juez generó la mayor parte de la deuda comprando entradas para la temporada y para los fases finales de los Nationals para sí mismo y para amigos, si bien otra parte se debió a mejoras en su vivienda.

En 2016, Kavanaugh declaró unas deudas de entre 60.000 y 200.000 dólares por tres tarjetas de crédito y un préstamo personal, un montante ya pagado en 2017. Los amigos le reembolsaron las entradas y el juez ha dejado de comprarlas, según explica el portavoz.

La información financiera refleja que el nominado al Supremo no es un hombre rico excluyendo lo que puedan valer su vivienda principal, una información que no se hace pública. Los últimos datos recogen unos activos de entre 15.000 y 65.000 dólares, a través de cuentas en Bank of America y en un fondo de pensión de jubilación de su esposa. No obstante, compró su casa por 1,2 millones en 2006 junto a su mujer mediante una hipoteca que ha refinanciado dos veces y que actualmente asciende a 865.000 dólares. Su sueldo como juez ronda los 200.000 dólares.

Trump anunció el pasado lunes por la noche que había elegido a Kanavaugh, un juez de la Corte de Apelaciones de Washington DC que había asesorado al presidente George W. Bush, como futuro miembro del Supremo en sustitución del también conservador, aunque moderado, Anthony Kennedy, que se jubila al finalizar julio. Su ratificación requiere la aprobación en el Senado de EE UU. Los republicanos pretenden convocar la votación para otoño, antes de las elecciones legislativas de noviembre, con el fin de aprovechar su actual control de la Cámara.