Ex chofer de Marjorie de Sousa la acusa de haberle hecho brujería a Julián Gil

19 de septiembre de 2018 – Agencias.

La telenovela entre Marjorie de Sousa, de 38 años, y Julián Gil, de 48, parece no sólo no tener fin, sino ir de mal en peor. Y es que de acuerdo con una revista de espectáculos de México hay unos audios de una conversación telefónica que tuvo Alejandro Ventre, exchofer de la venezolana, con Julián Gil, donde le revela que su expatrona, con tal de que no vea nunca a su hijo, le ha hackeado sus cuentas en las redes sociales, le ha hecho trabajos de brujería e incluso ha mandado a su propio hjo sin comer al centro de convivencia para hacerlo ver como un mal padre ante las autoridades.